Йэндл о лучшем бомбардире Хэйсе в запасе «Филадельфии»: «Не пора ли, может, отправить главного тренера в запас?»

Кит Йэндл расстроен решением тренера «Филадельфии» оставить в запасе Кевина Хэйса. Нападающий «Флайерс» не сыграет в предстоящем матче чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» по решению главного тренера Джона Тортореллы.

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