Украинская телеведущая-нацистка Марина Данилюк-Ярмолаева выразила возмущением похоронами в Виннице советского «экстрасенса» и экс-депутата Госдумы от ЛДПР Анатолия Кашпировского.
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