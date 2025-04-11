Пушков оценил вероятность создания альянса Европы и Китая против США

Создание альянса Европейского союза и Китайской Народной Республики (КНР) против Соединенных Штатов маловероятно, ЕС постарается договориться с американским лидером Дональдом Трампом по вопросу тарифов отдельно.
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