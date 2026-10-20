Певец Navai (Наваи Бакиров) © Арина Антонова/РИА НовостиМузыканта Наваи Бакирова (Navai), задержанного в Казахстане по делу о перевозке наркотиков, депортировали в Россию, а дело против него закрыли.
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