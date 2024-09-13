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"Исключено!": Якубович запретил своим родным смотреть и обсуждать "Поле чудес"

"Исключено!": Якубович запретил своим родным смотреть и обсуждать "Поле чудес"

26 октября 2024 года популярной передаче "Поле чудес" исполнится 34 года. Если считать, что в году в среднем 50 пятниц, то получится, что в эфир уже вышло примерно 1700 выпусков любимого народом капитал-шоу.

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