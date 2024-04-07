США пригрозили Пекину последствиями в случае помощи России в СВО

Ну всё, теперь китайцы будут стоять по стойке смирно и выполнять указы этой лживой пиндосовской старухи Йеллен...

В

Воробей

Китай достаточно ясно понимает, что в случае возобладания США над РФ, та будет натравлена на Китай, так или иначе. Потому, китайцы вынуждены будут помогать русским.