Если компании КНР будут уличены в поддержке России в операции против Украины, китайский бизнес ждут последствия.
США пригрозили Пекину последствиями в случае помощи России в СВО
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Испугали ежа голой сракой.....😏
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10 час.
Валентин Щербаков
Ну всё, теперь китайцы будут стоять по стойке смирно и выполнять указы этой лживой пиндосовской старухи Йеллен...
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5 час.
В
Воробей
Китай достаточно ясно понимает, что в случае возобладания США над РФ, та будет натравлена на Китай, так или иначе. Потому, китайцы вынуждены будут помогать русским.
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45 мин.
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