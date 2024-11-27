Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в недавнем телефонном разговоре не договаривались о дальнейших контактах, но диалог периодически ведется по линии помощников лидеров, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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