Путин и Шольц не договаривались о дальнейших контактах, заявил Ушаков

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц в недавнем телефонном разговоре не договаривались о дальнейших контактах, но диалог периодически ведется по линии помощников лидеров, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.