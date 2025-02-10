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Мален крайне разочарован, что «Астон Вилла» не заявила его в ЛЧ, выбрав Рэшфорда. Клуб приобрел 5 игроков, добавить в заявку можно троих (The Athletic)

Во время зимнего трансферного окна бирмингемский клуб приобрел пятерых футболистов. По правилам, дозаявить для участия в Лиге чемпионов можно только троих.

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