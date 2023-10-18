Вегетарианство детей в РФ предложили запретить на законодательном уровне

Вопрос о запрете на законодательном уровне вегетарианства и сыроедства в отношении несовершеннолетних детей предложила рассмотреть уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, передает RT.