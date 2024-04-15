Войса РЭБ: ОПК позволяет включать терминалы Starlink в СВО в список целей

Начальник войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ Юрий Ласточкин заявил, что потенциал российского оборонно-промышленного комплекса способен оперативно включать новые терминалы Starlink, используемые украинской стороной в зоне СВО, в перечень своих целей.
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