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ВКС РФ нанесли повторный удар по Харькову во время передачи тел французов

ВКС РФ нанесли повторный удар по Харькову во время передачи тел французов

Представители французского Минобороны могли быть уничтожены в результате повторного удара по целям в Харькове со стороны российских войск.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Корошечно
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17 час.
E
Ed
Эх, всегда бы так, без показушных добрых намерений
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16 час.
Сергей Бессонов
Никакого соплежуйства, врага надо уничтожать любым способом, везде и всегда. Земля должна гореть под ногами у наёмников и укронацистов, чтобы некому было стрелять по нашим городам. Это единственный способ закончить СВО поскорее.
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16 час.

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