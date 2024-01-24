ВКС РФ нанесли повторный удар по Харькову во время передачи тел французов

Эх, всегда бы так, без показушных добрых намерений

Сергей Бессонов

Никакого соплежуйства, врага надо уничтожать любым способом, везде и всегда. Земля должна гореть под ногами у наёмников и укронацистов, чтобы некому было стрелять по нашим городам. Это единственный способ закончить СВО поскорее.