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14 июля Новосибирск простится с тренером ХК "Сибирь" Андреем Тарасенко

14 июля Новосибирск простится с тренером ХК "Сибирь" Андреем Тарасенко

Прощание пройдут в стенах ЛДС "Сибирь".Церемония прощания с тренером новосибирского хоккейного клуба "Сибирь" Андреем Тарасенко пройдёт 14 июля.

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