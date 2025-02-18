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Петербургский дневник

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За выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти задержали 113 выпивших водителей

За выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти задержали 113 выпивших водителей

Повторно попались на этом нарушении 12 человек Более 100 нетрезвых автомобилистов были задержаны в минувшие выходные, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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