За выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти задержали 113 выпивших водителей

Повторно попались на этом нарушении 12 человек Более 100 нетрезвых автомобилистов были задержаны в минувшие выходные, сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.