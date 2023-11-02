Троих карманников задержали в Алматы

В центре южной столицы орудовали трое карманников, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, злоумышленники в основном орудовали в общественном транспорте и на остановочных комплексах.
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