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Троих карманников задержали в Алматы

Троих карманников задержали в Алматы

В центре южной столицы орудовали трое карманников, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в департаменте полиции Алматы, злоумышленники в основном орудовали в общественном транспорте и на остановочных комплексах.

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