Шанхай готов начать испытания роботакси

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Уже на следующей неделе в Шанхае начнется программа публичного тестирования услуг такси без водителя, что станет шагом вперед в стремлении города к созданию интеллектуальных и подключенных автономных транспортных средств.