Шанхай готов начать испытания роботакси

Уже на следующей неделе в Шанхае начнется программа публичного тестирования услуг такси без водителя, что станет шагом вперед в стремлении города к созданию интеллектуальных и подключенных автономных транспортных средств.
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