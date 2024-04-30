"Россия отомстила за конфискацию активов": США теперь в безвыходном положении? Это последняя капля?

Алексей Сафронов

Это каким надо быть безумцем, чтоб позор России, начавшийся ещё в 2016 году когда пиндосы конфисковали у нас дипломатическую собственность, а потом взорвали наш газопровод в Балтике, чтоб сегодня подобную профанацию в адрес Запада называть "местью за конфискацию активов"??? Видимо димон песков родил сию идиотскую мыслю!