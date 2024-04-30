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"Россия отомстила за конфискацию активов": США теперь в безвыходном положении? Это последняя капля?

"Россия отомстила за конфискацию активов": США теперь в безвыходном положении? Это последняя капля?

Вчера 789 прочитали Российская Федерация осуществила хитрый маневр, поставив Соединенные Штаты перед лицом тупика, отмечает автор на платформе Sohu.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Это каким надо быть безумцем, чтоб позор России, начавшийся ещё в 2016 году когда пиндосы конфисковали у нас дипломатическую собственность, а потом взорвали наш газопровод в Балтике, чтоб сегодня подобную профанацию в адрес Запада называть &quot;местью за конфискацию активов&quot;??? Видимо димон песков родил сию идиотскую мыслю!
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