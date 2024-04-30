Вчера 789 прочитали Российская Федерация осуществила хитрый маневр, поставив Соединенные Штаты перед лицом тупика, отмечает автор на платформе Sohu.
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