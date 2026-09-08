Верблюды, ослы и псы-терапевты: самые необычные способы научить людей читать

Каждый год 8 сентября мир отмечает Международный день грамотности. В 1966 году его учредила ЮНЕСКО, чтобы напомнить: читать и писать до сих пор умеют не все.
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