Правительство России утвердило правила проверки дипфейков

Российские власти разработают правила взаимодействия с ИИ, включая методы выявления дипфейков. Планируется улучшение цифровой грамотности и интеграция рекомендаций по безопасному поведению в цифровой среде в образовательные программы всех уровней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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