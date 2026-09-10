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Царьград

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Правительство России утвердило правила проверки дипфейков

Правительство России утвердило правила проверки дипфейков

Российские власти разработают правила взаимодействия с ИИ, включая методы выявления дипфейков. Планируется улучшение цифровой грамотности и интеграция рекомендаций по безопасному поведению в цифровой среде в образовательные программы всех уровней.

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