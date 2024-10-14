«Газпромнефть-СМ» поддержала главный марафон России

В этом году к нему присоединились 30 тысяч любителей и профессиональных спортсменов, а маршрут традиционно проходил через главные достопримечательности столицы: Кремль, Большой театр, Храм Христа Спасителя, Парк Горького, Новодевичий монастырь, Политехнический музей.
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