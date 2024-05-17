Топ-менеджера «Челябинскавтодор», подозреваемого в связях с ОПГ, оставили в СИЗО

Тракторозаводский райсуд Челябинска 17 мая продлил срок в СИЗО начальнику одного из отделов «Челябинскавтодор» Артему Степанову, задержанному ФСБ по подозрению в связях с ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян.
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