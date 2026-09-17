SpaceX отказывается от Crew Dragon — NASA вынуждено сделать ставку на проблемный Starliner

Boeing получит заказ ещё на два пилотируемых полёта к МКС, оплату доработки двигателей и сертификацию корабля На будущей неделе NASA планирует объявить о заказе двух дополнительных пилотируемых миссий корабля Starliner у Boeing, а также о частичном финансировании устранения проблем с двигательной установкой и сертификации корабля для запуска на новой ракете, сообщили Ars Technica несколько осведомлённых источников.