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SpaceX отказывается от Crew Dragon — NASA вынуждено сделать ставку на проблемный Starliner

SpaceX отказывается от Crew Dragon — NASA вынуждено сделать ставку на проблемный Starliner

Boeing получит заказ ещё на два пилотируемых полёта к МКС, оплату доработки двигателей и сертификацию корабля На будущей неделе NASA планирует объявить о заказе двух дополнительных пилотируемых миссий корабля Starliner у Boeing, а также о частичном финансировании устранения проблем с двигательной установкой и сертификации корабля для запуска на новой ракете, сообщили Ars Technica несколько осведомлённых источников.

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