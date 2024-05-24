❗️Средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 3 ракеты ATACMS, сообщает Минобороны Также морская авиация ночью уничтожила 3 безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, следовавших в направлении Крыма.
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❗️Средства ПВО за ночь уничтожили над Крымом 3 ракеты ATACMS, сообщает Минобороны Также морская авиация ночью уничтожила 3 безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, следовавших в направлении Крыма.