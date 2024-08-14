Капремонт Бурят-Янгутской врачебной амбулатории в Осинском районе завершат в сентябре

Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов проверил капитальный ремонт Бурят-Янгутской врачебной амбулатории в селе Енисей, который начался в 2022 году в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».
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