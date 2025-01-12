Заноза
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Заноза

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Хроники горящей Калифорнии

Хроники горящей Калифорнии

  https://t.me/shot_shot/7616. Анатолий Несмиян В Лос-Анжелесе уже бушуют огненные смерчи, что очень близко к полноценным последствиям ядерных взрывов, которые в городской застройке создают явление «огненного шторма».

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Комментарии
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А Кудасов
Судя по приведенной карте там ещё многому может предстоять гореть.
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13 час.
Сергей
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
И чёй-то не жалко....ИМПЕРИЯ ЛЖИ ...Гори ,гори ,ЯСНО...Дабы не погасло...
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10 час.

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