Иман Шамперт: «Грин выкрикивал все комбинации, которые мы разыгрывали. Он очень важен для «Уорриорз»

Экс-игрок «Кливленда» Иман Шамперт рассказал о важности Дрэймонда Грина для «Голден Стэйт». «У парней из «Уорриорз» случаются всплески величия, у каждого по отдельности.
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