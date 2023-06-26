Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

Иман Шамперт: «Грин выкрикивал все комбинации, которые мы разыгрывали. Он очень важен для «Уорриорз»

Экс-игрок «Кливленда» Иман Шамперт рассказал о важности Дрэймонда Грина для «Голден Стэйт». «У парней из «Уорриорз» случаются всплески величия, у каждого по отдельности.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх