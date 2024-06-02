Политолог Сипров не исключил массовое дезертирство в рядах ВСУ

Политолог Вадим Сипров в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что недавнее дезертирство летчика ВСУ и переход его на сторону России говорит о скором массовом дезертирстве в рядах украинской армии.
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