Происшествия

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Оптимизация медицины в действии. Такого никогда не было бы в СССР. Сейчас после тяжелого инфаркта человека выписывают...Александр Бастрык...
  • Петр Петрович
    Бастрыкин, почему твой следственный комитет не займётся деятельностью жидо-бандеровского эха Москвы?Александр Бастрык...
  • geo1804
    что за книги и кто их будет читать ?В Курганской обла...

Бывшая воспитанница детского дома в Северной Осетии выразила благодарность сотрудникам полиции за профессионализм

В столичную полицию обратилась за помощью 20-летняя девушка-инвалид в прошлом воспитанница детского дома, сообщившая правоохранителям, что у нее пропала дамская сумочка, в которой находились банковская карта и документы, в том числе - справка об инвалидности и свидетельство об окончании детского дома.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх