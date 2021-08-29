Бывшая воспитанница детского дома в Северной Осетии выразила благодарность сотрудникам полиции за профессионализм

В столичную полицию обратилась за помощью 20-летняя девушка-инвалид в прошлом воспитанница детского дома, сообщившая правоохранителям, что у нее пропала дамская сумочка, в которой находились банковская карта и документы, в том числе - справка об инвалидности и свидетельство об окончании детского дома.
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