Бывшая воспитанница детского дома в Северной Осетии выразила благодарность сотрудникам полиции за профессионализм

В столичную полицию обратилась за помощью 20-летняя девушка-инвалид в прошлом воспитанница детского дома, сообщившая правоохранителям, что у нее пропала дамская сумочка, в которой находились банковская карта и документы, в том числе - справка об инвалидности и свидетельство об окончании детского дома.