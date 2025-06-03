В Калужской области нашли краснокнижную орхидею

Глава областного Минприроды Владимир Жипа сообщил в соцсетях об обнаружении в деревне Сивцево Тарусского района пальчатокоренника балтийского Глава областного Минприроды Владимир Жипа сообщил в соцсетях об обнаружении в деревне Сивцево Тарусского района пальчатокоренника балтийского.