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Батраков взял 10-й номер в «Локомотиве»: «Это не просто номер для меня – это была мечта»

Алексей Батраков взял в «Локомотиве» 10-й номер. «Это была мечта. Я вообще изначально мечтал просто выйти в основном составе « Локомотива » на «РЖД Арене».

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