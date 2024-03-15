На выборы с риском для здоровья и жизни

Жители дома 58 по улице Некрасова уже две недели наблюдают, как их двор уходит под землю. Коммунальщики о проблеме знают, но ресурсов триллионного бюджета Петербурга пока хватило только на ограждение опасного участка проваливающейся тротуарной плитки.
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