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На выборы с риском для здоровья и жизни

На выборы с риском для здоровья и жизни

Жители дома 58 по улице Некрасова уже две недели наблюдают, как их двор уходит под землю. Коммунальщики о проблеме знают, но ресурсов триллионного бюджета Петербурга пока хватило только на ограждение опасного участка проваливающейся тротуарной плитки.

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