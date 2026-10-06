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За рулем

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Британия может стать лазейкой и хабом для китайского экспорта

Британия может стать лазейкой и хабом для китайского экспорта

Великобритания на пороге введения ввозных пошлин на китайские электромобили. В Брюсселе всерьез опасаются, что Великобритания превратится в обходной путь и перевалочный хаб для китайского экспорта.

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