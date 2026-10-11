Африканский котёл: как Эфиопия втягивает мир в войну за Красное море

Главное в тезисах: Тезис 1: Эфиопия вновь на пороге полномасштабной гражданской войны: федеральная армия отбила Мэкэле и вышла к эритрейской границе, а 20 сентября 7 вооружённых группировок создали «Альянс народных сил Эфиопии за выживание» с целью свержения премьера Абия Ахмеда.