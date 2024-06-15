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Депутаты Рады начали обсуждать мирные предложения Путина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Депутаты Рады начали обсуждать мирные предложения Путина, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поступила информация, согласно которой депутаты Верховной Рады обсуждают мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, предложенные президентом России Владимиром Путиным.

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