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ВСУ выпустили более 100 снарядов по левобережью Херсонщины

ВСУ выпустили более 100 снарядов по левобережью Херсонщины

Украинские боевики продолжают обстреливать гражданские объекты на левом берегу Херсонской области.За вчерашний день неонацисты выпустили 66 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Алёшки, Крынки, Корсунка, Казачьи Лагери и Солонцы.

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