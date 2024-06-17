Жюри премии по соцпроектам отметило набор для игры в домино СберСеллера

Корпоративный подарок компании СберСеллер, сейлз-хауса для реализации рекламных форматов экосистемы Сбера, победил в категории "Корпоративные проекты" национальной премии "Лучшие социальные проекты России".
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