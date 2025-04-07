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Царьград

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Благовещение Пресвятой Богородицы. Что можно нельзя делать 7 апреля. В чем смысл праздника?

Благовещение Пресвятой Богородицы. Что можно нельзя делать 7 апреля. В чем смысл праздника?

7 апреля 2025 года празднуется Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из самых главных праздников, он относится к Богородичным двунадесятым праздникам.

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