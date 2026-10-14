Экономические интересы Китая настораживают Россию, США и Турцию

Пекин усиливает присутствие в Закавказье, где пересекаются интересы Китая, США, России и Турции. В центре внимания — транспортные коридоры между Азией и Европой, энергетические ресурсы и борьба за экономическое влияние в регионе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В этот день 35 ле...
- «Не цитируйте зак...
- LD На водителей, нае...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым