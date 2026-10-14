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Аргументы недели

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Экономические интересы Китая настораживают Россию, США и Турцию

Экономические интересы Китая настораживают Россию, США и Турцию

Пекин усиливает присутствие в Закавказье, где пересекаются интересы Китая, США, России и Турции. В центре внимания — транспортные коридоры между Азией и Европой, энергетические ресурсы и борьба за экономическое влияние в регионе.

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