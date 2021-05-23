Депутат Госдумы Шерин назвал самую страшную санкцию против США

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал строительство "Северного потока — 2" самой страшной экономической и геополитической мерой, направленной против США.
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал строительство "Северного потока — 2" самой страшной экономической и геополитической мерой, направленной против США.
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