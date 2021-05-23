Berg PRESS

326 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Екатерина
    Только Дуду и не спросили, что НАТО делать...wPolityce: Дуда н...
  • Alex Немо
    А с каких пор НПЗ России начали покупать нефть на иностранных биржах да еще и за валюту? Внутренняя цена на нефть дол...Цены на бензин ре...
  • Игорь Сухоруков
    Пусть ЕС или Германия платит бандеровцам за транзит газа. Почему Россия должна платить, пора так ставить вопрос. И пр...Javan (Иран): тра...

Депутат Госдумы Шерин назвал самую страшную санкцию против США

Депутат Госдумы Шерин назвал самую страшную санкцию против США

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Первый зампред комитета по обороне Александр Шерин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвал строительство "Северного потока — 2" самой страшной экономической и геополитической мерой, направленной против США.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх