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Царьград

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Финансист Игорь Балынин сообщил об изменении норм сверхурочной работы

Финансист Игорь Балынин сообщил об изменении норм сверхурочной работы

С 1 сентября разрешённые сверхурочные часы увеличатся до 240 в год. Доцент Финансового университета Игорь Балынин пояснил, что оплата за переработку изменится, а также отметил новые гарантии и права работников на дополнительное время отдыха.

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