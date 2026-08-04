Финансист Игорь Балынин сообщил об изменении норм сверхурочной работы

С 1 сентября разрешённые сверхурочные часы увеличатся до 240 в год. Доцент Финансового университета Игорь Балынин пояснил, что оплата за переработку изменится, а также отметил новые гарантии и права работников на дополнительное время отдыха.
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