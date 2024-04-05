Япония объявила о новых санкциях против РФ

164 вида товаров попали под запрет Японии на экспорт в Россию. Как пишет «Газета.Ru», с 17 апреля в нашу страну нельзя поставлять литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы, моторное масло для автомобилей, термостаты, нитроцеллюлозные продукты и деревообрабатывающие станки.