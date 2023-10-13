"Дружим и любим друг друга". Елизавета Боярская поддержала Данилу Козловского на фоне критики в адрес актёра

Елизавета Боярская высказалась в поддержку Данилы Козловского, с которым вместе училась. В последнее время актёр столкнулся с хейтом в сети из-за жалобы общественника Виталия Бородина, который потребовал проверить его на дискредитацию ВС РФ.
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