Государство наскочило на РИФ

Передача в госсобственность ведущего экспортера зерна ТД «РИФ» может привести к появлению монополии на рынке, что грозит снижением доходов производителей зерна и последующим сокращением инвестиций в отрасльДМИТРИЙ ДАДОНКИН/ТАСС Зерновой экспорт переходит под контроль государствачитайте на monocle.
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