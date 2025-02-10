Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

602 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    В Госдуме назвали...
  • Анна Романовп
    Песков, как всегда, ничего не знает, ничего подтвердить или опровергнуть не может, только отнекивается или посылает з...В Госдуме назвали...
  • Виктор Онегин
    Шуму много а пользы ноль -эти деньги на две покупки не разделишь. Это хоть кто нибудь понимает? О таких прибавках уж ...Экономист анонсир...

Государство наскочило на РИФ

Государство наскочило на РИФ

Передача в госсобственность ведущего экспортера зерна ТД «РИФ» может привести к появлению монополии на рынке, что грозит снижением доходов производителей зерна и последующим сокращением инвестиций в отрасльДМИТРИЙ ДАДОНКИН/ТАСС Зерновой экспорт переходит под контроль государствачитайте на monocle.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх