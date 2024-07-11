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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Федоров о матче звезд КХЛ и НХЛ: «Это пропаганда хоккея. Такие мероприятия могут изменить отношение к игре в масштабах всей России»

Игра состоится 20 июля в Москве. – Любое мероприятие, которое собирает полные трибуны, нужно. Я с ностальгией вспоминаю Кубок «Спартака» в 90-е годы, когда в Сокольниках играла команда звезд России, составленная из хоккеистов из НХЛ.

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