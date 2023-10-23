Рассказавшую Венедиктову анекдот про евреев ведущую отстранили от эфиров

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», журналист Алексей Венедиктов (внесен в реестр иноагентов) отстранил от ведения эфиров на YouTube-канале «Живой гвоздь» журналистку Лизу Лазерсон, рассказавшую анекдот про евреев.
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