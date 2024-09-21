Политик Кёртен: Обстрел России Storm Shadow напрямую вовлёк бы Британию в конфликт

Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кёртен высказал свою точку зрения на возможное участие Великобритании в украинском конфликте в случае, если Украина получит разрешение на использование ракет Storm Shadow против России.
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