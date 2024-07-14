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Тотал больше 2,5 голов в основное время финала Евро сыграл впервые с 2012 года, когда Испания разгромила Италию со счетом 4:0

Сборная Испании обыграла Англию (2:1) в финале Евро-2024. Букмекеры не верили, что матч получится результативным и предлагали на тотал больше 2,5 голов в основное время коэффициент 2.

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