Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Тотальная аннигиляция укролетчиков вкупе с их инструкторами

Тотальная аннигиляция укролетчиков вкупе с их инструкторами

Автор:  АМАРАНТ "Ибо неча." Днепропетровское подполье слило отель с пилотами и их наставниками. Тотальная аннигиляция Наши "воздушники" продолжают свой неустанный кропотливый труд по усушке-утруске соседей.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Что такое Кыюв, что обозначает!?
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11 час.
Yvan
Вам цензурно объяснить, или доходчиво?
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9 час.

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