Тренер Тарханов: чемпионат Европы - 2024 был скучный

Владимир Петров

Хороший чемпионат был. Все команды играли грамотно. Дебют, миттельшпиль, эндшпиль - всё проигрывалось по науке. У кого индивидуально посильнее игроки, те прошли дальше. Я ни за кого не болел - в основном против англичан. Им немец подарил пенальти против голландцев. Могло подфартить и дальше. Но Испания была лучше всех.