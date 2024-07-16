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Тренер Тарханов: чемпионат Европы - 2024 был скучный

Тренер Тарханов: чемпионат Европы - 2024 был скучный

Бывший главный тренер екатеринбургского "Урала" Александр Тарханов заявил, что ждет новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку завершившийся чемпионат Европы - 2024 показался ему скучным.

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Комментарии
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в
венедиктплюхин
Зачем его было показывать по зомби-ящику?
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19 час.
Владимир Петров
Хороший чемпионат был. Все команды играли грамотно. Дебют, миттельшпиль, эндшпиль - всё проигрывалось по науке. У кого индивидуально посильнее игроки, те прошли дальше. Я ни за кого не болел - в основном против англичан. Им немец подарил пенальти против голландцев. Могло подфартить и дальше. Но Испания была лучше всех.
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18 час.

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