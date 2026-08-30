Рэтклифф летал в Москву, чтобы предложить саммит Трамп-Путин-Зеленский - СМИ США Американская пресса представила очередную версию причины визита директора ЦРУ, выдаваему.
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Какой ещё саммит с нелегитимным президентом?! С террористами как правило переговоров не ведут!