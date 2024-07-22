Множество стран Запада хочет внедрить обязательную воинскую службу. Об этом 21 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на главу отдела исследований Евразии в Институте исследований внешней политики, который служил офицером армии США в течение 30 лет, Роберта Гамильтона.
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