CNN сообщил о желании многих стран Запада внедрить призывную службу

Множество стран Запада хочет внедрить обязательную воинскую службу. Об этом 21 июля сообщил телеканал CNN со ссылкой на главу отдела исследований Евразии в Институте исследований внешней политики, который служил офицером армии США в течение 30 лет, Роберта Гамильтона.